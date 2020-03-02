У родственников заразившегося коронавирусом москвича симптомов заболевания нет

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Нюра Незванова
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В оперативном штабе рассказали о состоянии людей, которые имели контакт с больным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Симптомов коронавируса у родственников мужчины, который заразился коронавирусом нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с заболеванием.

Специалисты в течение суток установили круг контактов молодого человека. В настоящий момент шесть его родственников находятся в больницах — двое в Крыму и Московской области, также госпитализировали пятерых друзей больного, один из них пока находится заграницей. Специалисты взяли у них пробы для анализов.

Также были определены пассажиры самолета, на котором летел заболевший. Среди них были госпитализированы 13 человек, у них диагностированы легкие симптомы ОРВИ, другие либо находятся на домашнем карантине, либо их посещают врачи.

Информация о людях, находящихся в других регионах, передана всем медицинским службам.

Ране 5-tv.ru писал, что Собянин рассказал о предпринятых мерах после подтверждения случая коронавируса в Москве.

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