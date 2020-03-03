Местные жители возвращаются в пригород Алеппо, освобожденный от боевиков

Поток беженцев сейчас хлынул и в освобожденные от террористов сирийские города. Но здесь этому рады, люди возвращаются к себе на родину. Многие поселки стоят в руинах, но местное население это не пугает.

Комендантский час, проверки мобильных телефонов, так называемая религиозная полиция, которая следила за тем, как одеваются люди — все это приходилось терпеть несколько лет. Особенно тяжело пришлось людям, которые до войны работали в каких-либо госструктурах.

В первые же дни, как только линия фронта отодвинулась от Алеппо на северо-запад, жители Хритана попытались вернуться домой. Но дороги были закрыты, потому что продолжались обстрелы. Сейчас все успокоилось и караваны частных машин двинулись в путь. Остаются не все.

Из Алеппо передает Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сирийском Алеппо военные исследуют брошенное террористами оружие.