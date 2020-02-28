В сирийском Алеппо военные исследуют брошенное террористами оружие

В Алеппо военные разбирают захваченные трофеи. Террористы в ходе отступления бросили внушительный арсенал оружия, военной техники и документов. Все материалы сейчас тщательно изучают спецслужбы правительственных войск. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев с подробностями из Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ночь на 28 февраля между Сирией и Турцией начались атаки. В результате воздушного налета погибли 33 турецких военнослужащих, в ответ Турция нанесла удары по позициям армии Сирии. Партия Эрдогана объявила сирийские войска «вражескими целями»