В сирийском Алеппо военные исследуют брошенное террористами оружие
Отступая, боевики оставили арсенал оружия, документов и техники.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Karam Almasri, 5-tv.ru
В Алеппо военные разбирают захваченные трофеи. Террористы в ходе отступления бросили внушительный арсенал оружия, военной техники и документов. Все материалы сейчас тщательно изучают спецслужбы правительственных войск. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев с подробностями из Сирии.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в ночь на 28 февраля между Сирией и Турцией начались атаки. В результате воздушного налета погибли 33 турецких военнослужащих, в ответ Турция нанесла удары по позициям армии Сирии. Партия Эрдогана объявила сирийские войска «вражескими целями»
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