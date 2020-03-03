Коронавирус выявлен уже более чем в 70 странах мира
Вспышка COVID-2019 может повлиять на проведение летних Олимпийских игр в Токио.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Jianwei; 5-tv.ru
В Москве под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 24 человека. Это родственники и знакомые заразившегося россиянина, а также пассажиры самолета, на котором он вернулся из Италии. У них зафиксированы признаки ОРВИ. Еще 83 человека без симптомов помещены в домашний карантин. Сам же москвич с коронавирусом сейчас находится в инфекционной больнице, он получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме.
По последним данным, COVID-2019 выявлен уже более чем в 70 странах. В том числе в Японии. Вспышка коронавируса может повлиять на проведение летних Олимпийских игр в Токио. Не исключено, что соревнования пройдут без зрителей.
Между тем, на фоне распространения коронавируса в стране вместе с дефицитом медицинских масок с полок исчезла туалетная бумага. Накануне предупреждения о возможном дефиците предметов гигиены появились в соцсетях. Успокоить людей сейчас пытается правительство.
А в Китае второй день рождения отметила 98-летняя женщина. Она выписалась из больницы Уханя после перенесенного коронавируса и стала самой пожилой пациенткой, сумевшей справиться со смертельной инфекцией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч человек.
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