Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение

Следствие предъявило окончательное обвинение экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову, подозреваемому в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Александр Почуев.

Олега Соколова обвиняют в убийстве (часть первая статьи 105 УК РФ), а также незаконном хранении оружия (часть первая статьи 222 УК РФ).

«Вину историк по-прежнему признает и раскаивается. Защита приступит к ознакомлению с делом на этой неделе. В дальнейшем, я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии», — рассказал Почуев.

По его словам, «чрезмерная публичность» дела уже привела к негативным последствиям и для защиты, и для потерпевшей стороны.

Как сообщал 5-tv.ru, Олег Соколов был задержан в ноябре прошлого года. В рюкзаке историка обнаружили кисти женских рук. Позже в его квартире обнаружили другие части тела 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый полностью вменяем.