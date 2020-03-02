В Гидрометцентре назвали регионы, где в марте ждут аномальное тепло и осадки
О погоде на текущий месяц рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin
Наиболее ощутимое отклонение от тепловой нормы ожидается в центре Европейской территории России и на юге Западной Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.
Он сообщил, что почти на всей территорией России в марте прогнозируется температура выше нормы. Исключение составят лишь Бурятия, Иркутская и Читинская области, Камчатка и Хабаровский край.
Наибольшая аномалия затронет Москву и ближайшие области, а также Поволжье и другие черноземные и нечерноземные регионы центральной части страны. Второй очаг наиболее значимых отклонений придется на Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области.
Избыток осадков испытают на себе субъекты РФ на севере Европейской территории России: республики Карелия, Коми, Мурманская и Архангельская области. Кроме того, это явление коснется юга Урала и Азиатской части — Красноярского края, Эвенкии и Якутии. В Иркутской области, Тыве и Бурятии, напротив, установится дефицит осадков.
Ранее 5-tv.ru писал, что температура в Москве зимой побила рекорд, установленный больше 50 лет назад.
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