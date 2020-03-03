Лавров предупредил ЕС об опасности незаконной миграции из Сирии
На переговорах с финским коллегой глава МИД РФ напомнил о разгуле терроризма на Ближнем Востоке, в частности, в Идлибской зоне.
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Фото, видео: ТАСС / Белоусов Виталий; 5-tv.ru
Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой заявил, что остановить поток мигрантов из Сирии за счет прекращения борьбы с террористами — невозможно. А именно этот сценарий в Европе считают одним из возможных. Глава российского МИДа напомнил: в том же Идлибе боевики активно вербовали новых сторонников — именно в лагерях беженцев.
«Мы надеемся, что наши коллеги в ЕС, рассматривая вопросы, касающиеся Сирии, будут уделять внимание, как это они и делают, проблеме незаконной миграции. Но надеюсь, что за этой проблемой они не забудут огромную угрозу, связанную с разгулом терроризма на Ближнем Востоке и, в частности, в Идлибской зоне», — отметил глава российского МИД.
Кроме того, как отметил Лавров, еще полтора года назад президенты России и Турции договорились, как изменить ситуацию с мигрантами. Но эта программа пока не выполняется, по вине Анкары. Но возможно, что после переговоров Путина и Эрдогана на этой неделе проблема начнет решаться.
Добавлю, что Сергей Лавров также сообщил о том, что Дональд Трамп, вслед за лидерами Франции и Китая, поддержал инициативу провести саммит «Большой пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. По словам главы ведомства, вопрос о месте и времени встречи пока согласовывают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкие власти сильно завышают число беженцев из Идлиба.
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