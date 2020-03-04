Военная полиция РФ приступила к патрулированию трасс в сирийском городе Серакиб
Террористы, поддерживаемые Турцией, попыталась вернуть ключевой город, но были отбиты.
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Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Виноградов; 5-tv.ru
Отряды российской военной полиции приступили к патрулированию города Серакиб и его окрестностей, которые после ожесточенных боев удалось отбить у сирийских боевиков.
Задача наших военных — сохранить хрупкий мир на освобожденной территории. Тем временем, в небе над Идлибом турецкие военные сбили сирийский самолет.
Конфликт между Дамаском и Анкарой накаляется. Эрдоган оказывает поддержку боевикам, а Вашингтон намерен поставлять Турции оружие, которое используются против правительственных сил Сирии.
За ситуацией в арабской республике следит Станислав Григорьев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкие власти сильно завышают число беженцев из Идлиба.
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