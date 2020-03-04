Военная полиция РФ приступила к патрулированию трасс в сирийском городе Серакиб

Отряды российской военной полиции приступили к патрулированию города Серакиб и его окрестностей, которые после ожесточенных боев удалось отбить у сирийских боевиков.

Задача наших военных — сохранить хрупкий мир на освобожденной территории. Тем временем, в небе над Идлибом турецкие военные сбили сирийский самолет.

Конфликт между Дамаском и Анкарой накаляется. Эрдоган оказывает поддержку боевикам, а Вашингтон намерен поставлять Турции оружие, которое используются против правительственных сил Сирии.

За ситуацией в арабской республике следит Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкие власти сильно завышают число беженцев из Идлиба.