Военная полиция РФ приступила к патрулированию трасс в сирийском городе Серакиб

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Террористы, поддерживаемые Турцией, попыталась вернуть ключевой город, но были отбиты.

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Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Виноградов; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Отряды российской военной полиции приступили к патрулированию города Серакиб и его окрестностей, которые после ожесточенных боев удалось отбить у сирийских боевиков.

Задача наших военных — сохранить хрупкий мир на освобожденной территории. Тем временем, в небе над Идлибом турецкие военные сбили сирийский самолет.

Конфликт между Дамаском и Анкарой накаляется. Эрдоган оказывает поддержку боевикам, а Вашингтон намерен поставлять Турции оружие, которое используются против правительственных сил Сирии.

За ситуацией в арабской республике следит Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкие власти сильно завышают число беженцев из Идлиба.

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