Наблюдательные посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов — МО РФ
Турецкая сторона нарушила сочинские соглашения, сообщили в Минобороны РФ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Can Ozer, Eurokinissi; Can Ozer; Известия / Алексей Майшев
Турция ввела на территорию Сирии в Идлибскую зону группировку численностью в механизированную дивизию. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы „любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений“ — никто на Западе не замечает», — цитирует Конашенкова РИА Новости.
Российский генерал-майор напомнил, что согласно сочинским соглашениям Турция обязалась вытеснить боевиков с их тяжелой артиллерией от границ Идлибской зоны на 15-20 километров.
«Вместо этого, результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками <…> всех боевиков „умеренной оппозиции“ на север, к турецкой границе», — утверждает официальный представитель Минобороны России.
По словам Конашенкова, на территории Сирии произошло «сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами».
Сообщается, что турецкое подразделение, введенное в Идлибскую зону, может насчитывать до 14 тысяч военных, 250 танков и 300 единиц другой бронетехники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная полиция РФ приступила к патрулированию трасс в сирийском городе Серакиб.
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