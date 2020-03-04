Турция ввела на территорию Сирии в Идлибскую зону группировку численностью в механизированную дивизию. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы „любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений“ — никто на Западе не замечает», — цитирует Конашенкова РИА Новости.

Российский генерал-майор напомнил, что согласно сочинским соглашениям Турция обязалась вытеснить боевиков с их тяжелой артиллерией от границ Идлибской зоны на 15-20 километров.

«Вместо этого, результатом прошедших почти 18 месяцев действия соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками <…> всех боевиков „умеренной оппозиции“ на север, к турецкой границе», — утверждает официальный представитель Минобороны России.

По словам Конашенкова, на территории Сирии произошло «сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами».

Сообщается, что турецкое подразделение, введенное в Идлибскую зону, может насчитывать до 14 тысяч военных, 250 танков и 300 единиц другой бронетехники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная полиция РФ приступила к патрулированию трасс в сирийском городе Серакиб.