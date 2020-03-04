Из России временно запрещен вывоз медицинских масок и противовирусных средств

Правительство РФ временно запретило вывоз с территории России ряда медицинских изделий, в том числе масок и противовирусных средств.

Согласно постановлению Кабмина, запрет на вывоз ряда медицинских изделий действует до 1 июня 2020 года.

Сообщается, что данные ограничительные меры распространяются на маски, респираторы, специальные комбинезоны химзащиты, противочумные костюмы и дезинфектанты.

Отмечается, что временный запрет на экспорт медицинских изделий из РФ не распространяется на гуманитарную помощь и вывоз гражданами для личного пользования одноразовых предметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус выявлен уже более чем в 70 странах мира. По последним данным, в мире смертельным вирусом заражены более 89 тысяч человек. Умерших — свыше трех тысяч.