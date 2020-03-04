Российский велогонщик рассказал о карантине в ОАЭ из-за подозрения на коронавирус

Российские велосипедисты оказались заблокированными в одном из отелей Абу-Даби из-за угрозы распространения коронавируса. Велогонщик Николай Черкасов прокомментировал ситуацию и рассказал 5-tv.ru об условиях проживания.

«На карантине будем десять дней, больше никакой информации не было. Содержание крутое, живешь в отеле, все блага цивилизации», — сообщил он.

Велосипедист рассказал, что спортсмены из его команды не испытывают никаких проблем ни с питанием, ни с перемещением по отелю. Им можно покидать номера, но нельзя уходить с этажа.

«Единственное, что нам не хватает — информации. Мы уже устали, что нас просто держат. И сколько это будет продолжаться тоже не дают сроков. Утром сказали, что билеты покупают. Но потом это все притихло. И вечером пришли за нашими парнями. Это проблемы властей, Минздрава. Говорят, что нужно обследоваться еще раз. Что есть подозрение, а не что у тебя там что-то нашли», — поделился Николай Черкасов.

Спортсмен рассказал, что двух членов его команды госпитализировали. Однако их имена велогонщик не назвал, ссылаясь на врачебную тайну.

Сообщалось, что велосипедисты приехали на соревнования, но организаторы велогонки отменили заключительные этапы. Николай Черкасов утверждает, что французские велогонщики, которых также подозревали в заражении коронавирусом, уже улетели на родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус выявлен уже более чем в 70 странах мира.