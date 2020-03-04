Петербурженку, которая отказалась от коронавирусного карантина, отпустили домой из «Пулково»
Девушка почувствовала недомогание, отдыхая в индийском Дели, но симптомы неизвестного заболевания исчезли через несколько дней.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Петербурженку Кристину Сальникову, которая отказалась от коронавирусного карантина в Индии, отпустили домой из аэропорта «Пулково».
Известно, что Кристина Сальникова отдыхала в индийском городе Дели. В какой-то момент девушку настигло неизвестное заболевание — у нее появился кашель, а температура тела поднялась почти до 40 градусов.
Когда она обратилась за медпомощью, ей предложили лечь на трехнедельное обследование. Девушка отказалась. Сальниковой понадобилось четыре дня для того, чтобы полностью прийти в себя, после чего она полетела в Россию.
В аэропорту «Пулково» Сальникова прошла полное медобследование. Врачи констатировали, что она полностью здорова. В настоящий момент девушка едет домой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у прилетевшего в Петербург гражданина Китая коронавирус не подтвердился.
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