«Спокойно надо жить»: Рошаль призвал наказывать за панику вокруг коронавируса
Глава Национальной медицинской палаты подчеркнул, что COVID-19 не намного страшнее обычного гриппа.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-images.de; Markus Ulmer via www.imago-images.de; Creativ Studio Heinemann; ТАСС / Григорьев Максим, Дружинин Алексей
Распространители паники о новом коронавирусе должны быть наказаны. С таким предложением выступил глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
«Внимательно слежу, что происходит. Только что получил письмо о том, что в Москве, оказывается, много тысяч зараженных, бегите в магазины, покупайте продукты, лекарства. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать», — заявил Рошаль на площадке форума управленцев «Лидеры России».
Медик подчеркнул, что COVID-19 не намного страшнее обычного гриппа. От последнего ежегодно умирают в разы больше человек, чем от новой инфекции. Рошаль призвал не поддаваться панике и не закупаться лекарствами и медицинскими изделиями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что для противодействия коронавирусу Роспотребнадзор усилит санитарно-карантинный контроль в российских аэропортах. Речь идет о воздушных гаванях, принимающих рейсы из Ирана, Кореи и Италии.
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