«Вы понатуральнее будете!» — обнаженная Плетнева назвала Седокову «сестрой»
Солистка группы «Винтаж» сравнила формы с коллегой по цеху.
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Фото, видео: Instagram @dusya_star
Свежий снимок Алены Плетневой по-настоящему озадачил ее поклонников. 41-летняя солистка группы «Винтаж» выложила в Instagram черно-белое фото, где позирует обнаженная с распущенными волосами. Пышную грудь певица едва прикрывает руками.
«Кто эта тетя? Анюта, ты уверена, что нас не разлучили в детстве?» — подписала пост Плетнева, обращаясь к Анне Седоковой.
Подписчики популярной певицы тут же вступили в спор в комментариях. Одни не разобрали, чье фото перед ними и гадали: «Седокова или Плетнева?». Другие же начали сравнивать формы Плетневой с ее коллегой по цеху.
«Я не пойму, кто это?!»
«Лучше Седоковой, однозначно!»
«Супер-тело! Руки мешают увидеть красоту!»
«Вы понатуральнее будете!»
«У Седоковой грудь больше!!!» — писали фолловеры.
Особо внимательные из них заподозрили певицу в злоупотреблении фотошопом.
Ранее 5-tv.ru показал провокационный снимок Алены Плетневой в роскошной шубе на голое тело.
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