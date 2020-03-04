Свежий снимок Алены Плетневой по-настоящему озадачил ее поклонников. 41-летняя солистка группы «Винтаж» выложила в Instagram черно-белое фото, где позирует обнаженная с распущенными волосами. Пышную грудь певица едва прикрывает руками.

«Кто эта тетя? Анюта, ты уверена, что нас не разлучили в детстве?» — подписала пост Плетнева, обращаясь к Анне Седоковой.

Instagram @dusya_star

Подписчики популярной певицы тут же вступили в спор в комментариях. Одни не разобрали, чье фото перед ними и гадали: «Седокова или Плетнева?». Другие же начали сравнивать формы Плетневой с ее коллегой по цеху.

«Я не пойму, кто это?!»

«Лучше Седоковой, однозначно!»

«Супер-тело! Руки мешают увидеть красоту!»

«Вы понатуральнее будете!»

«У Седоковой грудь больше!!!» — писали фолловеры.

Особо внимательные из них заподозрили певицу в злоупотреблении фотошопом.

Ранее 5-tv.ru показал провокационный снимок Алены Плетневой в роскошной шубе на голое тело.