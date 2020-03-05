«Порадую более скромным»: Бочкарева высказалась о своем обнаженном снимке в ванне
Звезда разочаровалась в тех, кто обратил внимание лишь на пикантный снимок.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official
Российская актриса Наталья Бочкарева, недавно опубликовавшая откровенное фото, высказалась о реакции на него на своей странице в Instagram.
«Второй день читаю заголовки и, в очередной раз, убеждаюсь в том, что содержание постов, в отличие от фотографий к ним, не имеет практически никакого значения. Я сейчас о моем недавнем фото в ванной одного из питерских отелей», — подписала пост звезда.
Несколько дней назад Бочкарева разместила в социальной сети фотографию в ванне. Горячий снимок звезда сопроводила текстом, в котором поблагодарила петербургских зрителей за теплый прием. Артистка отыграла в спектакле-водевиле «Ханума» по мотивам классической грузинской пьесы Авксентия Цагарели.
На новом фото артистка позирует в синем наряде, подчеркивающем пышный бюст. Эту публикацию Бочкарева назвала более скромной по сравнению с предыдущей.
«Ладно, сегодня порадую более скромным. Такой себе перерывчик между дублями на съемках», — заключила знаменитость.
Фотография вызвала не менее бурную реакцию фолловеров. Знаменитость засыпали сотнями восхищенных комментариев.
«Шикарная женщина»;
«Просто богиня»;
«Изумительная леди», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Бочкарева запечатлела на камеру, как дочь поедает торт.
Нашли ошибку?