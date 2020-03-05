«Порадую более скромным»: Бочкарева высказалась о своем обнаженном снимке в ванне

Российская актриса Наталья Бочкарева, недавно опубликовавшая откровенное фото, высказалась о реакции на него на своей странице в Instagram.

«Второй день читаю заголовки и, в очередной раз, убеждаюсь в том, что содержание постов, в отличие от фотографий к ним, не имеет практически никакого значения. Я сейчас о моем недавнем фото в ванной одного из питерских отелей», — подписала пост звезда.

Несколько дней назад Бочкарева разместила в социальной сети фотографию в ванне. Горячий снимок звезда сопроводила текстом, в котором поблагодарила петербургских зрителей за теплый прием. Артистка отыграла в спектакле-водевиле «Ханума» по мотивам классической грузинской пьесы Авксентия Цагарели.

На новом фото артистка позирует в синем наряде, подчеркивающем пышный бюст. Эту публикацию Бочкарева назвала более скромной по сравнению с предыдущей.

«Ладно, сегодня порадую более скромным. Такой себе перерывчик между дублями на съемках», — заключила знаменитость.

Фотография вызвала не менее бурную реакцию фолловеров. Знаменитость засыпали сотнями восхищенных комментариев.

Instagram @natalia_bochkareva_official

«Шикарная женщина»;

«Просто богиня»;

«Изумительная леди», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Бочкарева запечатлела на камеру, как дочь поедает торт.