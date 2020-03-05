ПВО сирийской армии отражают воздушную атаку в небе над городом Хомс
Сообщается, что в окрестностях города слышны звуки взрывов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammad; Twitter @HamideYiiit
ПВО правительственных войск Сирии отражают воздушную атаку в городе Хомс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сирийское гостелевидение.
Сообщается также, что сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Кунейтра.
«Звуки взрывов слышны в небе Хомса. Сирийские ПВО отражают (атаку — ред.) вражеских целей в небе над Хомсом», — передает Al-Ikhbariya.
Очевидцы публикуют в соцсетях кадры воздушного противостояния.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийская армия отразила две атаки протурецких сил на город Серакаб. Безуспешные атаки боевиков были направлены на позиции военных САР в городе Серакаб провинции Идлиб.
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