ПВО сирийской армии отражают воздушную атаку в небе над городом Хомс

|
Нюра Незванова
35

Сообщается, что в окрестностях города слышны звуки взрывов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammad; Twitter @HamideYiiit

Тема:
Война в Сирии

ПВО правительственных войск Сирии отражают воздушную атаку в городе Хомс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сирийское гостелевидение.

Сообщается также, что сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Кунейтра.

«Звуки взрывов слышны в небе Хомса. Сирийские ПВО отражают (атаку — ред.) вражеских целей в небе над Хомсом», — передает Al-Ikhbariya.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры воздушного противостояния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сирийская армия отразила две атаки протурецких сил на город Серакаб. Безуспешные атаки боевиков были направлены на позиции военных САР в городе Серакаб провинции Идлиб.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.08
-0.36 73.74
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2