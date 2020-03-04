Сирийская армия отразила две атаки протурецких сил на город Серакаб

Сирийская правительственная армия смогла отразить два наступления поддерживаемых Турцией отрядов сирийской оппозиции. Безуспешные атаки боевиков были направлены на позиции военных САР в городе Серакаб провинции Идлиб. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сирийскую прессу.

Отмечается, что протурецкий «Фронт национального освобождения» понес серьезные потери во время первого наступления на западные окраины Серакаба. Боевики были вынуждены отступить, однако затем снова пошли на штурм. Вторая атака тоже окончилась неудачей.

Отбившись от боевиков, сирийские военные пошли в контратаку. Сейчас они ведут наступление на позиции террористов к западу от Серакаба. На юге провинции Идлиб инициативой тоже завладели правительственные войска — они продолжают наступать.

Город Серакаб находится рядом с пересечением двух важнейших сирийских автотрасс — M4 и M5. Первая соединяет портовый город Латакия с иракской границей, а вторая — город Алеппо со столицей Сирии, Дамаском.

Cитуация в Идлибе обострилась в конце февраля. Турция поддерживает находящихся в провинции представителей террористических группировок. Они регулярно атакуют позиции армии САР, а сдержать натиск ей помогают силы ВКС РФ. Может ли Идлибский кризис перерасти в широкомасштабное противостояние России и Турции, 5-tv.ru ранее рассказал военный эксперт.