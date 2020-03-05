Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки боевиков на Серакиб
Захваченный арсенал террористов имеет иностранную маркировку.
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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru
Боевики не прекращают попыток захватить стратегически важный город в Идлибе. За последние сутки они дважды пытались штурмовать Серакиб. Но правительственные войска успешно отразили атаки.
Не удалось террористам применить и химическое оружие. При попытке взорвать емкости с отравляющим веществом — погибли сами подрывники.
Отряды вооруженной сирийской оппозиции несут и существенные потери вооружения. Захваченные в ходе последних боев трофеи сейчас внимательно изучают сирийские спецслужбы, так как весь опасный арсенал имеет иностранную маркировку.
Станислав Григорьев передает из Сирии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наблюдательные посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов.
«Джебхат Ан Нусра»* — террористическая организация, запрещена на территории РФ.
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