Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки боевиков на Серакиб

Боевики не прекращают попыток захватить стратегически важный город в Идлибе. За последние сутки они дважды пытались штурмовать Серакиб. Но правительственные войска успешно отразили атаки.

Не удалось террористам применить и химическое оружие. При попытке взорвать емкости с отравляющим веществом — погибли сами подрывники.

Отряды вооруженной сирийской оппозиции несут и существенные потери вооружения. Захваченные в ходе последних боев трофеи сейчас внимательно изучают сирийские спецслужбы, так как весь опасный арсенал имеет иностранную маркировку.

Станислав Григорьев передает из Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наблюдательные посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов.

«Джебхат Ан Нусра»* — террористическая организация, запрещена на территории РФ.