Мир замер в ожидании результатов встречи Путина и Эрдогана
Сирийский военный конфликт — в острейшей стадии, всем сторонам необходимы конкретные решения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве. Стороны обсудят ситуацию в Идлибе.
Весь мир замер в ожидании. Военный конфликт — в острейшей стадии, и необходимы конкретные решения. В Сирии надеются наконец закончить кровопролитие, Европа тоже молит о спасении от беженцев, которыми Турция активно шантажирует Старый свет.
Россия на переговорах намерена выработать механизм по прекращению кризиса в Идлибской зоне деэскалации. А вот какие цели преследует Эрдоган?
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев.
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