Мир замер в ожидании результатов встречи Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве. Стороны обсудят ситуацию в Идлибе.

Весь мир замер в ожидании. Военный конфликт — в острейшей стадии, и необходимы конкретные решения. В Сирии надеются наконец закончить кровопролитие, Европа тоже молит о спасении от беженцев, которыми Турция активно шантажирует Старый свет.

Россия на переговорах намерена выработать механизм по прекращению кризиса в Идлибской зоне деэскалации. А вот какие цели преследует Эрдоган?

С границы Турции и Греции репортаж корреспондента Андрея Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев.