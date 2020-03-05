Турция и РФ достигли соглашения по Идлибу

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения по Идлибу на переговорах, прошедших в Кремле. Об итогах встречи лидеров двух стран журналистам расскажут главы МИД Турции и РФ Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Переговоры президентов России и Турции продолжались более пяти часов и проходили за закрытыми дверями. В самом начале встречи Владимир Путин выразил соболезнования по поводу гибели турецких солдат в Сирии, назвав это трагедией.