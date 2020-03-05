Путин положительно оценил итог переговоров с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сообщил, что страны нашли приемлемое решение проблемы обострения в сирийском Идлибе. Стороны также согласились, что конфликт в САР не имеет военного решения.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз», — сказал российский лидер.

Он отметил, что переговоры с турецким коллегой были непростыми, но закончились позитивно. Президент РФ поблагодарил Эрдогана и всех представителей турецкой делегации за участие в консультациях, которые длились несколько часов. В итоге удалось согласовать документ по урегулированию в Идлибе.

«Выражаем надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения и разрастание гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской республике между всеми конфликтующими сторонами», — заявил Путин.

По его словам, подробности соглашения в скором времени огласят министры иностранных дел России и Турции.

Как сообщал 5-tv.ru, переговоры президентов России и Турции продолжались более пяти часов и проходили за закрытыми дверями. Поводом для встречи стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб в конце февраля. Боевики регулярно нападали на позиции армии САР, сдерживать их натиск ей помогали силы ВКС РФ.