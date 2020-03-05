В Минобороны Турции сообщили о гибели двух своих военных в Идлибе

Двое турецких военнослужащих погибли, еще трое получили ранения в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

«В зоне проведения операции „Весенний щит“ (в Идлибе — Прим. ред.) погибли двое наших военных, еще трое получили ранения», — цитирует фрагмент коммюнике ТАСС.

В оборонном ведомстве утверждают, что турецкие военнослужащие погибли в результате обстрела со стороны Сирийской арабской армии.

Как сообщал 5-tv.ru, ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля. 5 марта способы урегулирования конфликта обсудили в Москве президент РФ Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Российский лидер положительно оценил итог переговоров.