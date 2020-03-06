В посольстве РФ уточняют данные о россиянах на борту Grand Princess, пассажиров которого проверяют на коронавирус
Ранее сообщалось, что на лайнере находятся четверо российских граждан.
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Фото, видео: dialog.ua, 5-tv.ru
В российском посольстве в США прокомментировали информацию о нахождении россиян на лайнере Grand Princess. Ранее сообщалось, что на борту судна находятся четверо граждан РФ.
«Запросили в государственный департамент информацию о россиянах на борту этого карантинного лайнера. Американские власти пока нам официально не подтвердили, что российские граждане есть на борту данного судна», — сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Америке Николай Лахонин.
Власти Калифорнии срочно направили Grand Princess в Сан-Франциско из-за угрозы распространения коронавируса. Там все члены экипажа и пассажиры лайнера обязаны будут пройти полное медицинское обследование. Всего на борту судна находятся 2,5 тысячи человек. Наборы для проведения медобследования будут доставлены на корабль авиацией.
С 11 по 21 февраля на борту лайнера находился турист, у которого позже был выявлен коронавирус. Накануне он умер в медучреждении. Предполагается, что мужчина мог заразить других пассажиров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо россиян находятся на борту Grand Princess, пассажиров которого проверяют на коронавирус.
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