Четверо россиян находятся на борту Grand Princess, пассажиров которого проверяют на коронавирус

Четверо россиян — все члены экипажа — находятся на борту лайнера Grand Princess, пассажиров которого проверяют на коронавирус в США, пишет РИА Новости.

Известно, что на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля путешествовал пассажир, у которого позже был выявлен новый коронавирус. Накануне он умер в медучреждении. Возможно, мужчина мог заболеть еще на корабле и заразить других, пишет КР.RU.

Власти Калифорнии срочно направили судно в Сан-Франциско. Там все члены экипажа и пассажиры Grand Princess обязаны будут пройти полное медицинское обследование.

Сообщается, что на борту судна находятся 2,5 тысячи человек. Наборы для проведения медобследования будут доставлены на Grand Princess авиацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у одного из пассажиров лайнера Diamond Princess диагностировали коронавирус нового типа. После этого судно встало на карантин в порту японского города Йокогама. Изоляция продлилась несколько недель.