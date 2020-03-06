Обнаруженные мертвыми в Москве шахматисты отравились «веселящим газом»

Стали известны новые подробности трагедии, произошедшей 5 марта в Москве. В квартире одного из домов на Кастанаевской улице российской столице нашли мертвыми парня и девушку с полиэтиленовыми пакетами на голове. Как стало известно 5-tv.ru, рядом с кроватью, где были обнаружены тела погибших, лежал газовый баллон. По предварительным данным, молодые люди отравились «веселящим газом».

Согласно уточненным данным, о смерти пары в полицию сообщила мать скончавшейся, которая приехала навестить дочь. Девушка, обучающаяся в Московском государственном университете, вернулась в российскую столицу как раз накануне трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшие парень и девушка были шахматистами. Студентка указана в рейтинге FIDE (Международная шахматная федерация), однако не является действующим игроком. А ее знакомый стал чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году, а в 2017 ему было присвоено звание гроссмейстера.