Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Станислава Куликова
У мальчика — острый лимфобластный лейкоз. После химиотерапии у ребенка отказали ноги.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал 11-летний Станислав. У подростка обнаружили острый лимфобластный лейкоз. После химиотерапии стали отказывать ноги, но лечение прерывать нельзя.
Для этого срочно нужен менее токсичный препарат, нового поколения. Необходимы четыре миллиона рублей, это неподъемная сумма для семьи Стаса.
На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» шесть миллионов 616 тысяч 742 рубля. Спасибо вам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Маше Беловой.
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