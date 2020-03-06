Захарова заявила о давлении Нидерландов на суд по делу о крушении Boeing в Донбассе

Нидерланды оказывают грубое давление на суд Гааги перед заседанием по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По словам дипломата, в местных СМИ растет количество публикаций с обвинениями в адрес России. Таким образом, они пытаются компенсировать пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов.

Также дипломат прокомментировала скандал с журналистом «Известий» Андреем Захаровым. Сначала его по запросу Таллина не пустили в Латвию, а затем и вовсе закрыли доступ в страны Шенгена на пять лет. Причем, для отказа во въезде нашли абсолютно абсурдный предлог — якобы журналист несет угрозу Евросоюзу и странам НАТО.

«Мы будем делать все, чтобы получить адекватную международную реакцию на этот вопиющий случай, потому что он напрямую связан с политикой. Здесь нет никаких иных объяснений, кроме как использование визовой аккредитационной политики в некотором таком политическом возмездии в отместку за деятельность журналиста», — сказала Мария Захарова.

Захарова подчеркнула: Москва призвала ОБСЕ дать оценку действиям Латвии. Кроме того, Россия отправит запрос в ЕС о правилах и порядке аккредитации журналистов и возможности вести профессиональную деятельность.