«Никуда не денешься»: Григорий Лепс рассказал, как порадует близких на 8 марта

На 8 марта Григорий Лепс традиционно осчастливит всех близких женщин. Об этом артист рассказал в интервью порталу «Дни.ру». Жене он как полагается подарит цветы и сделает дорогой подарок.

«Это уже традиция, от которой никуда не денешься», — сказал певец.

Помимо супруги Лепс намерен поздравить трех дочерей: Ингу, Еву и Николь, маму, тещу, сестру и свояченицу.

«И я всем дарю подарки — кому-то большие, а кому-то не очень. Они все счастливы, и я, как следствие, счастлив», — добавил певец.

Младшая дочь Лепса, 13-летняя Николь, пока учится в школе, а две другие пошли по стопам отца. 18-летняя Ева сегодня входит в состав трио Cosmos Girls. К ее решению сделать карьеру артистки отец отнесся с опаской, хотя и согласился помогать во всем. 35-летняя Инга Лепсверидзе живет и работает в США. Три года назад она приняла участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос». Но никто из наставников, включая отца, к ней не повернулся.

Ранее 5-tv.ru писал, что опухшее лицо Григория Лепса не на шутку испугало фанатов.