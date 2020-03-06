Посольство Италии призвало граждан не ездить в РФ из-за эпидемии коронавируса

В посольстве Италии призвали граждан страны отказаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды. Соответствующую рекомендацию в посольстве объяснили тем, что российские власти «принимают все более строгие меры» по борьбе с новым коронавирусом.

В частности, власти Москвы накануне ввели в столице режим повышенной готовности, согласно которому все прибывшие из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании, где зафиксировано большое число заболевших должны сообщить об этом властям и «самоизолироваться на 14 дней».

«Путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ», — говорится в сообщении посольства Италии в Facebook.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока в Москве удается избегать массового распространения коронавируса. Ситуацию он назвал спокойной, объяснив это деятельностью Роспотребнадзора и оперативного штаба.