В «Одноклассниках» появилась отдельная лента с новостями о коронавирусе

Социальная сеть «Одноклассники» запустила отдельную ленту с новостями, посвященными коронавирусу COVID-19. Новый сервис позволит пользователям оперативно получать последнюю информацию по злободневной теме.

В ленту будут попадать публикации из официальных источников: Минздрава и официальных групп общественно-политических и новостных СМИ, в числе которых ТАСС, «Дождь», РБК, «Ведомости», «Первый канал», TJournal и «Интерфакс».

Ok.ru

В основу работы нового сервиса заложены технологии машинного обучения и алгоритмы обработки естественных языков.

При первом входе в раздел с новостями о коронавирусе пользователи увидят рекомендации от Минздрава, представленные в инфографике.

Нововведение работает во всех версиях «Одноклассников», в том числе и в приложениях соцсети на iOS и Android.

Ранее 5-tv.ru рассказал об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса.