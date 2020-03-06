В «Одноклассниках» появилась отдельная лента с новостями о коронавирусе

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Марина Неруцких
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В нее будет поступать информация только из официальных источников: Минздрава и верифицированных СМИ.

Фото: Ok.ru; www.globallookpress.com / Vassilis Papadopoulos via www.im

Тема:
Эпидемия коронавируса

Социальная сеть «Одноклассники» запустила отдельную ленту с новостями, посвященными коронавирусу COVID-19. Новый сервис позволит пользователям оперативно получать последнюю информацию по злободневной теме.

В ленту будут попадать публикации из официальных источников: Минздрава и официальных групп общественно-политических и новостных СМИ, в числе которых ТАСС, «Дождь», РБК, «Ведомости», «Первый канал», TJournal и «Интерфакс».

Ok.ru

В основу работы нового сервиса заложены технологии машинного обучения и алгоритмы обработки естественных языков.

При первом входе в раздел с новостями о коронавирусе пользователи увидят рекомендации от Минздрава, представленные в инфографике.

Нововведение работает во всех версиях «Одноклассников», в том числе и в приложениях соцсети на iOS и Android.

Ранее 5-tv.ru рассказал об отмене ПМЭФ-2020 из-за коронавируса.

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