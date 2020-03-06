Жена старшего внука Пугачевой показала, как готовится к дню рождения
Алена Краснова родилась 8 марта. В этом году девушка отмечает свое 23-летие.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova
Супруга старшего внука Аллы Пугачевой Алена Краснова обстоятельно готовится к своему дню рождения, который у нее совпадает с женским праздником — 8 марта. Накануне 23-летия жена Никиты Преснякова отправилась в салон красоты. В своем Instagram она выложила короткое видео, на котором стилист колдует над ее прической. Тем временем перед девушкой на столике-подносе стоит обед: суп, что-то, украшенное зеленью, и чашка кофе.
«Готовимся к ДР», — подписала видео Алена, обратившись также к визажистам, которые могли бы «собрать» ее завтра, с просьбой откликнуться.
Где именно будет проходить торжество и насколько масштабным оно будет, пока не известно. Никаких намеков будущая именинница не оставила. Стоит отметить, с днем рождения у Красновой совпадает еще одна памятная дата: в день ее 20-летия Никита Пресняков сделал Алене предложение. Свадьба состоялась спустя несколько месяцев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Никиты Преснякова поделилась, как подготовилась к спонтанным романтическим свиданиям, которые периодически устраивает ей супруг.
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