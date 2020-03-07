Звезду «Мажора» и «Содержанок» Любовь Аксенову заподозрили в беременности
Фолловеры заметили, что формы артистки заметно округлились.
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Фото, видео: Instagram @im_lyubovaksenova
Российская актриса Любовь Аксенова заинтриговала поклонников свежей фотографией из отпуска, которую она разместила на своей странице в Instagram. 29-летняя звезда театра и кино позировала в облегающих шортах и топе на фоне фургона.
Летний наряд позволили фанатам сделать вывод, что формы артистки заметно округлились. А особо опытные фолловеры, вглядевшись в снимок, предположили, что Аксенова уже на четвертом месяце, пишет Teleprogramma.pro.
«Беременяш?» — поинтересовалась одна из подписчиц.
Сама Любовь появившиеся слухи пока никак не комментирует.
В День всех влюбленных Аксенова призналась, что они с супругом — режиссером Павлом Аксеновым — снова сыграли свадьбу. Очередное бракосочетание состоялось по собственным правилам влюбленных во время отпуска на Гоа.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Мажора» опубликовала селфи из постели.
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