Звезду «Мажора» и «Содержанок» Любовь Аксенову заподозрили в беременности

Российская актриса Любовь Аксенова заинтриговала поклонников свежей фотографией из отпуска, которую она разместила на своей странице в Instagram. 29-летняя звезда театра и кино позировала в облегающих шортах и топе на фоне фургона.

Instagram @im_lyubovaksenova

Летний наряд позволили фанатам сделать вывод, что формы артистки заметно округлились. А особо опытные фолловеры, вглядевшись в снимок, предположили, что Аксенова уже на четвертом месяце, пишет Teleprogramma.pro.

«Беременяш?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

Сама Любовь появившиеся слухи пока никак не комментирует.

В День всех влюбленных Аксенова призналась, что они с супругом — режиссером Павлом Аксеновым — снова сыграли свадьбу. Очередное бракосочетание состоялось по собственным правилам влюбленных во время отпуска на Гоа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Мажора» опубликовала селфи из постели.