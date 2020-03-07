Экс-супруг Пелагеи перестал скрывать отношения с новой подругой

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Алиса Старжевская
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Мария Гончар поделилась совместным фото с возлюбленным.

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Фото, видео: ТАСС / Руско Елена; Instagram @mari_gonchar

Бизнесвумен Мария Гончар и нападающий игрок клуба КХЛ ЦСКА Иван Телегин, бывший муж Пелагеи, перестали скрывать свои отношения. Девушка опубликовала в Instagram совместное фото с возлюбленным.

Instagram @mari_gonchar

Поклонники девушки порадовались за пару и тут же забросали влюбленных комплиментами.

«Шикарная пара»;

«Видно, что искренние ребята. Счастья вам и любви!»

«Какие вы красивые Ваня, Машенька!», — писала фолловеры.

Также в прицелы фотокамер парочка попала на недавней вечеринке. В сети появился снимок, на котором Иван и Мария беззаботно целуются. Ранее стало известно, что спортсмен привел новую пассию на вечеринку, где среди гостей была его мама.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Пелагея переживает развод с хоккеистом Иваном Телегиным. О том, что звезды разошлись, стало известно незадолго до Нового года. Одной из возможных причин разрыва называли измены спортсмена. Однако пара заверила, что их развод обошелся без «третьих лиц».

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