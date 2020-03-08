Кира Найтли объяснила, почему она отказалась от съемок в откровенных сценах
Звезда заявила, что во время таких эпизодов она прибегает к помощи дублеров, которых подбирает сама.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / AUG/face to face, Andrew Parsons, Fox Searchlight Pictures, Stephen Lock, Stephen Lock
Английская актриса Кира Найтли рассказала, что больше не будет принимать участие в съемках откровенных сцен. По словам звезды, она всегда комфортно себя чувствовала во время этих моментов работы, однако все изменилось после рождения двух дочерей, пишет The Financial Times.
«На самом деле я довольна своим телом. Но я не хочу стоять перед всей съемочной группой обнаженной. Не считаю нужным показывать свое тело. После рождения двух дочек у меня соски обвисли», — подшутила над собой звезда.
Найтли добавила, что ей не нравится, что сейчас кинематограф переполнен откровенными сценами и они становятся все более смелыми. По этой причине она прибегает к помощи дублеров, которых подбирает сама. Например, в картине «Последствия», в котором Кира сыграла главную роль, актриса уже воспользовалась услугами двойника.
«На самом деле, это улучшенная версия меня. У нее красивое тело, поэтому она может сделать это за меня. Мне остается лишь оценить сходство и одобрить окончательный выбор», — заявила Кира.
Кира Найтли вышла замуж за участника рок-группы Klaxons Джеймса Райтона в 2013 году. Через два года после торжества у возлюбленных родилась дочь Иди. А в 2019 году супруги вновь стали родителями — на свет появилась девочка Делайла.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса, сыгравшая Дейенерис в «Игре престолов», рассказала об украденном для нее со съемок подарке.
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