Жители Тюмени устроили давку из-за тюльпанов по рублю

Из-за акции на тюльпаны в честь 8 марта в одном из сетевых магазинов Тюмени выстроились огромные очереди. По сообщениям очевидцев, такая ситуация сложилась в ТЦ «Солнечный» и у сетевого магазина, запустившего распродажу.

Люди вели себя крайне эмоционально, чтобы успеть приобрести цветы за один рубль, сообщает URA.RU.

«Люди забежали, толкали друг друга, чтобы занять очередь за тюльпанами, в магазине ничего не сломали», — рассказали представители сети магазинов.

Фотографии с места событий появились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тюльпаны по рублю и люди сошли с ума», — говорится в сообщении.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни отмечают, что люди ведут себя неадекватно, другие не увидели в произошедшем ничего экстраординарного.

«Это говорит о том, что у людей не хватает денег»;

«Если магазин создает возможность для тех, кто не может позволить купить подарок, но хочет поздравить. В чем проблема? Те, кто может купить тюльпан по 50 рублей, они и не пойдут сюда. Я знаю человека, который на булку хлеба просит. Но он тоже хочет поздравить женщину какую-нибудь. Пусть стоят, зато все рады будут»;

«Все любят халяву, но я никогда не пойду на такие акции — это сумасшествие», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нахимовцы оригинально поздравили жительниц Петербурга с 8 марта.