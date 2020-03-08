Возлюбленная Запашного рассказала, почему он на ней не женится
Ярославна Демешко встречается с прославленным дрессировщиком уже шесть лет, у пары подрастает двухлетний сын, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и Ярославна Демешко вместе уже шесть лет. У пары подрастает сын Даниэль, однако счастливые родители не торопятся в ЗАГС. О том, что мешает знаменитому дрессировщику пройтись с любимой под марш Мендельсона, 5-tv.ru в программе «Светская хроника» рассказала сама избранница Запашного.
«На это я не смогу ответить. Это вопрос к нему. Нет, я серьезно не смогу. Во-первых, мы это не обсуждаем. Я знаю вот эту боязнь, там какая-то была раньше», — вскользь заметила Ярославна.
Удивительно, что смелого Эдгарда, который не боится входить в клетку к тиграм и львам, страшат узы законного брака. Подробностей этой фобии сам артист раскрывать не стал.
«Ну, как это говорится, сами разберемся», — ограничился артист кратким комментарием:
Больше о личной жизни знаменитого дрессировщика и его признаниях читайте в материале 5-tv.ru. Артист спустя много лет раскрыл, за что ему стыдно перед зрителями.
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