Принц Гарри и Меган Маркл посетили последнюю церемонию как члены монаршей семьи

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Алиса Старжевская
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Чета герцогов Сассекских явилась на службу Содружества в Вестминстерское аббатство.

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Фото, видео: PA Wire/PA Images, AP

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли участие в последней церемонии королевской семьи в качестве ее членов. Как сообщает Associated Press, чета приехала на межконфессиональную службу Содружества в Вестминстерском аббатстве.

Супруги, решившие добровольно отказаться от королевских привилегий и обязанностей, были препровождены на свои места до прибытия королевы. На Меган Маркл было платье изумрудного цвета и шляпка в тон.

Елизавета II по традиции появилась последней в сопровождении наследника, принца Чарльза, и его жены Камиллы. Особенностью этой церемонии, помимо того, что она стала последней для герцогов Сассекских, стало то, что участники не пожимали друг другу руки, ограничиваясь кивком головы. Вероятно, это связано с мерами безопасности, принятыми в Европе из-за коронавируса.

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить с себя монаршие обязанности. Официально они лишатся всех королевских привилегий 31 марта. Это означает, что к ним больше не будут обращаться «Ваше Королевское Высочество», а также они сложат с себя выполнение обязанностей членов королевской семьи. Кроме того, пара лишится содержания за счет государственной казны.

Ранее 5-tv.ru писал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.

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