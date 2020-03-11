Российская семья с маленьким ребенком погибла в аварии в Гватемале, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в стране.

ДПТ произошло в результате лобового столкновения с грузовиком в районе озера Исабаль. По предварительным данным, столкновение легкового автомобиля с большегрузом произошло из-за неблагоприятных погодных условий на опасном участке трассы. Факт гибели посольству подтвердили родственники погибших. Водитель фуры остался жив, в его отношении будет проведено разбирательство.

Отец погибшей семьи работал в Гватемале в горнодобывающей компании. По информации посольства, в настоящий момент компания, страховые фирмы и органы прокурорского надзора решают моменты, связанные с транспортировкой тел на родину. Посольство намерено оказать всю необходимую помощь в этих вопросах.

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