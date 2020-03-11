Видео: Спасение застрявшего между стеной и дверью москвича
Молодой мужчина залез в узкую щель в попытке достать упавшие ключи.
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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, ВКонтакте @spasrezerv
Молодой житель Москвы оказался в безвыходной ситуации, попытавшись достать из узкой щели в подъезде упавшие ключи. Мужчина каким-то образом умудрился пролезть между стеной и металлической дверью в подвал. В определенный момент он застрял в горизонтальном положении и около часа не мог сдвинуться с места.
Когда у пострадавшего появились проблемы с дыханием и начали затекать части тела, его приятель вызвал на место происшествия спасателей. Специалисты приняли решение перерезать несколько прутьев, соединяющих короб двери в подвал и стену. После этого «московского винни-пуха» протолкнули внутрь, он нашел потерянные ключи и уже с помощью спасателей, сопровождая процесс легкой нецензурной бранью, выбрался на волю.
Выяснилось, что мужчина в результате инцидента не пострадал. После происшествия ему пришлось объясниться со стражами порядка.
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