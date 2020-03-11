Принят закон о проверке на полиграфе кандидатов на службу в Росгвардию

Совет Федерации в ходе очередного заседания принял закон о проверке на полиграфе желающих поступить на службу в Росгвардию, сообщает ТАСС. Отмечается, что несогласие кандидата на прохождение тестирования будет являться основанием для отказа в приеме или для увольнения.

Согласно пояснительной записке к документу, данные меры направлены на усиление профилактики правонарушений, в том числе коррупционных, среди личного состава Росгвардии.

«Предлагаемые меры позволят усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности, а также по выявлению противоправных действий со стороны личного состава Росгвардии, обеспечат совершенствование кадрового отбора, особенно при выдвижении на начальствующие и командные должности», — говорится в тексте.

По мнению авторов закона, проверки на полиграфе будут являться действенным барьером при отборе кандидатов и позволят на ранней стадии выявить тех, кто не соответствует по морально-деловым качествам образу сотрудника Росгвардии.

Личный состав, независимо от действующего звания, будет проходить тестирование при выдвижении на вышестоящую должность. Подобные меры уже введены в других спецслужбах, в том числе и в Федеральной службе безопасности.

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