Принят закон о проверке на полиграфе кандидатов на службу в Росгвардию
Подобные меры уже введены в других спецслужбах, в том числе и в ФСБ.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Коротаев
Совет Федерации в ходе очередного заседания принял закон о проверке на полиграфе желающих поступить на службу в Росгвардию, сообщает ТАСС. Отмечается, что несогласие кандидата на прохождение тестирования будет являться основанием для отказа в приеме или для увольнения.
Согласно пояснительной записке к документу, данные меры направлены на усиление профилактики правонарушений, в том числе коррупционных, среди личного состава Росгвардии.
«Предлагаемые меры позволят усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности, а также по выявлению противоправных действий со стороны личного состава Росгвардии, обеспечат совершенствование кадрового отбора, особенно при выдвижении на начальствующие и командные должности», — говорится в тексте.
По мнению авторов закона, проверки на полиграфе будут являться действенным барьером при отборе кандидатов и позволят на ранней стадии выявить тех, кто не соответствует по морально-деловым качествам образу сотрудника Росгвардии.
Личный состав, независимо от действующего звания, будет проходить тестирование при выдвижении на вышестоящую должность. Подобные меры уже введены в других спецслужбах, в том числе и в Федеральной службе безопасности.
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