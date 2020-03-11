Решение о наказании «золотой» судьи Хахалевой примут на высшем уровне
Дисциплинарная комиссия передала материалы председателю судей РФ.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Материалы о действиях «золотой» судьи Елены Хахалевой передали председателю судей РФ для вынесения решения. Об этом 5-tv.ru рассказала советник председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции и председателя дисциплинарной комиссии Совета судей РФ Любовь Буданова. Комиссия единогласно признала в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка.
Как выяснилось ранее, председатель коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда присутствовала не на всех процессах. Ее коллеги отмечали посещения, а сама Елена Хахалева в этот момент отдыхала за границей.
Своего поста она лишилась в 2018 году. Это произошло после обнародования кадров с пышной свадьбы ее дочери. Тогда СМИ писали, что на торжество потратили два миллиона долларов. На нем выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Сама судья заявила, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец невесты Роберт Хахалев, а стоимость праздника была намного меньше.
Позднее появилась информация, что Елена Хахалева не имеет профильного высшего образования. В августе 2019 года стало известно, что судью отстранили от процессов. Сообщалось, что в дальнейшем она будет заниматься научно-консультационной работой.
Ранее 5-tv.ru писал, что «золотую» судью Хахалеву в очередной раз вызвали на ковер.
Нашли ошибку?