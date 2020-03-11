Решение о наказании «золотой» судьи Хахалевой примут на высшем уровне

Материалы о действиях «золотой» судьи Елены Хахалевой передали председателю судей РФ для вынесения решения. Об этом 5-tv.ru рассказала советник председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции и председателя дисциплинарной комиссии Совета судей РФ Любовь Буданова. Комиссия единогласно признала в действиях Хахалевой признаки дисциплинарного проступка.

Как выяснилось ранее, председатель коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда присутствовала не на всех процессах. Ее коллеги отмечали посещения, а сама Елена Хахалева в этот момент отдыхала за границей.

Своего поста она лишилась в 2018 году. Это произошло после обнародования кадров с пышной свадьбы ее дочери. Тогда СМИ писали, что на торжество потратили два миллиона долларов. На нем выступали Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Сама судья заявила, что свадьбу оплатил ее бывший муж и отец невесты Роберт Хахалев, а стоимость праздника была намного меньше.

Позднее появилась информация, что Елена Хахалева не имеет профильного высшего образования. В августе 2019 года стало известно, что судью отстранили от процессов. Сообщалось, что в дальнейшем она будет заниматься научно-консультационной работой.

Ранее 5-tv.ru писал, что «золотую» судью Хахалеву в очередной раз вызвали на ковер.