Американские медики выявили самый действенный способ лечения алкоголизма

Группа ученых-медиков из Стэнфордского университета провела сравнительный анализ эффективности наиболее популярных методик по борьбе с алкоголизмом и пришла к выводу, что появившаяся еще в 30-е годы XX века в США программа «12 шагов» справляется с задачей лучше всего. Результаты своих исследований ученые изложили в статье, опубликованной на портале Сochrane Library.

«Различные версии программы „12 шагов“ одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот подход действительно работает», — цитирует ТАСС профессора Стэнфордского университета Кита Хамфриса, принимавшего участие в работе.

В анализе данных участвовали более 130 ученых из ведущих вузов мира. Они просмотрели истории болезни порядка десяти тысяч бывших любителей спиртного и пришли к выводу, что «Анонимные алкоголики» и другие программы типа «12 шагов» не только работают, но в большинстве случаев более действенны (иногда более чем в полтора раза), чем фармакологическое лечение, индивидуальная психотерапия и другие альтернативные методики.

По мнению специалистов, это обусловлено тем, что программа ориентирована на социальные взаимодействия и эмоциональную поддержку, которую участники групп оказывают друг другу.

Исследователи отмечают также, что бесплатные программы «Анонимных алкоголиков» снижают нагрузку на систему здравоохранения, на что стоит обратить внимание властям тех стран, где от алкогольной зависимости страдает большое число людей.

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