Как разные страны мира реагируют на ситуацию с коронавирусом?

Польша усиливает медицинский контроль на своих границах, в том числе с Россией. На пунктах пропуска скопились многокилометровые очереди. Дополнительные проверки связаны с резким увеличением числа заболевших коронавирусом в Европе.

Украина вводит карантин: по всей стране закрыты школы, ВУЗы, часть госучреждений. Самой сложной остается ситуация в Италии — там десять тысяч инфицированных. В Германии скончались три человека. Ангела Меркель призвала бороться с болезнью сообща. По мнению канцлера, COVID-19 угрожает абсолютно всем странам ЕС.

«Ситуация отражается на все секторы экономики, начиная отелями заканчивая выставками. Нам нужен скоординированный подход в этом деле. Каждое государство Европы должно внести свой вклад в общую копилку, чтобы противостоять новым вызовам», — сказала Меркель.

Тем временем, в китайском Ухане, откуда началось распространение вируса, заявили о победе над эпидемией. Число заболевших идет на спад. В городе открылись магазины, разработали фабрики и заводы. Медики даже провели символический флешмоб: одновременно сняв защитные маски.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.