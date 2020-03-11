Как разные страны мира реагируют на ситуацию с коронавирусом?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Robert Michael, 5-tv.ru
Польша усиливает медицинский контроль на своих границах, в том числе с Россией. На пунктах пропуска скопились многокилометровые очереди. Дополнительные проверки связаны с резким увеличением числа заболевших коронавирусом в Европе.
Украина вводит карантин: по всей стране закрыты школы, ВУЗы, часть госучреждений. Самой сложной остается ситуация в Италии — там десять тысяч инфицированных. В Германии скончались три человека. Ангела Меркель призвала бороться с болезнью сообща. По мнению канцлера, COVID-19 угрожает абсолютно всем странам ЕС.
«Ситуация отражается на все секторы экономики, начиная отелями заканчивая выставками. Нам нужен скоординированный подход в этом деле. Каждое государство Европы должно внести свой вклад в общую копилку, чтобы противостоять новым вызовам», — сказала Меркель.
Тем временем, в китайском Ухане, откуда началось распространение вируса, заявили о победе над эпидемией. Число заболевших идет на спад. В городе открылись магазины, разработали фабрики и заводы. Медики даже провели символический флешмоб: одновременно сняв защитные маски.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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