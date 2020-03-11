Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заявление сделал глава организации Тедрос Гебрейесус. На данный момент в мире от заболевания скончались более 4,2 тысячи человек, инфицированных свыше 120 тысяч. Заболевание зарегистрировано в 118 государствах. При этом, полностью вылечиться удалось более 66 тысячам. Тем временем за последние сутки в России выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе. Таким образом общее число заболевших в РФ возросло до 28 человек.