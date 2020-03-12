На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кирилла Бурцева
Его мозг поражен раковой опухолью, которую нельзя удалить. Единственное, что может спасти ребенка — лучевая терапия, она уничтожит опухоль, не задев здоровые участки мозга.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 32-42 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для маленького Кирилла. Его мозг поражен раковой опухолью, которую нельзя удалить. Единственное, что может спасти ребенка — лучевая терапия, она уничтожит опухоль, не задев здоровые участки мозга. Такое лечение проводят только в протонном центре в Петербурге. Для местных жителей — процедура бесплатная.
Но семья Кирилла — из Твери. Родителям мальчика в кратчайшие сроки нужно собрать больше двух миллионов рублей. Врачи пошли навстречу, и сразу начали лечение, не дожидаясь оплаты.
И Кириллу уже становится лучше, в этом убедился Ян Воскресенский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Станиславу Куликову.
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