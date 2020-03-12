Звезда комедии «Отель Белград» рассказала о преследовавшем ее фанате
28-летняя Диана Пожарская утверждает, что некоторые поклонники могут позволить себе взять и потрепать ее «за щечки».
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Фото, видео: Instagram @dianapozharskaya
Звезда комедии «Отель Белград» 28-летняя актриса Диана Пожарская рассказала об обрушившейся на нее славе. По словам популярной артистки, однажды дошло до того, что один из поклонников принялся ее преследовать. Инцидент произошел в Эстонии, там знаменитость снималась в одном из новых проектов.
«Не буду озвучивать нюансы. В любом случае это все было мило и по-доброму. Просто иногда заходило за какие-то границы», — призналась теледива.
Диана Пожарская рассказала, что обычно она старается относиться к любви поклонников лояльно. Артистка утверждает, что иногда фанаты даже могут позволить себе взять и потрепать кумира «за щечки». Звезда переживает подобные «происшествия» спокойно.
Большую популярность и любовь зрителей Диана Пожарская приобрела после съемок в российско-украинском юмористическом сериале, спин-оффе «Кухни» — проекте «Отель Элеон». Там актриса вместе с Милошем Биковичем сыграла влюбленных. Парочка настолько полюбилась зрителям, что они буквально требовали новой истории о любимых героях. В итоге состоялась премьера комедии «Отель Белград» с Пожарской и Биковичем в главных ролях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Милош Бикович раскрыл подробности сюжета комедии, в которой снялся с Дианой Пожарской.
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