Суд Саратова освободил одного из готовивших нападение на школу подростков

Саратовский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу и изменил меру пресечения одному из подростков, которых подозревают в подготовке массового убийства.

В частности, как сообщает РИА Новости, ему запрещено общение с лицами, проходящими по делу, выходить в ночное время из дома и ограничено пользование телефоном и интернетом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на допросе двое подростков признались, что планировали вооруженное нападение на одно из образовательных учреждений. Основной мотив — месть. Вот только кому конкретно и за что, пока не ясно. Школьников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они готовились к нападению. Возбуждено уголовное дело.