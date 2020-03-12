В Петербурге маршрутка влетела в столб, пострадали восемь пассажиров

Маршрутный автобус протаранил столб в Петербурге. В результате аварии на улице Савушкина в Приморском районе пострадали восемь человек. По предварительным сведениям ГИБДД, водитель не справился с управлением. Тем временем по данным источника 5-tv.ru, он мог уснуть за рулем.

«12 марта в 10 часов утра водитель 1953 года рождения, управляя маршрутным автобусом ПАЗ 210 маршрута, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, опору освещения. В результате ДТП различные травмы получили восемь человек», — сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга, майор полиции Леонид Степанов.

5-tv.ru публикует список пострадавших в аварии. Две женщины отказались от госпитализации.

Раиса Я., 1950 года рождения Даниил М., 2002 года рождения Людмила З., 1960 года рождения Ольга К., 1979 года рождения И. В. Ф. Гузель Л., 1984 года рождения Алина С., 1977 года рождения Людмила М., 1982 года рождения

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы города. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, что стритрейсер сбил женщину и подростка на тротуаре в центре Петрозаводска.