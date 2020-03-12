В Петербурге маршрутка влетела в столб, пострадали восемь пассажиров
ДТП произошло в Приморском районе города. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
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Фото, видео: ГИБДД
Маршрутный автобус протаранил столб в Петербурге. В результате аварии на улице Савушкина в Приморском районе пострадали восемь человек. По предварительным сведениям ГИБДД, водитель не справился с управлением. Тем временем по данным источника 5-tv.ru, он мог уснуть за рулем.
«12 марта в 10 часов утра водитель 1953 года рождения, управляя маршрутным автобусом ПАЗ 210 маршрута, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, опору освещения. В результате ДТП различные травмы получили восемь человек», — сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга, майор полиции Леонид Степанов.
5-tv.ru публикует список пострадавших в аварии. Две женщины отказались от госпитализации.
- Раиса Я., 1950 года рождения
- Даниил М., 2002 года рождения
- Людмила З., 1960 года рождения
- Ольга К., 1979 года рождения
- И. В. Ф.
- Гузель Л., 1984 года рождения
- Алина С., 1977 года рождения
- Людмила М., 1982 года рождения
Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы города. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru писал, что стритрейсер сбил женщину и подростка на тротуаре в центре Петрозаводска.
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