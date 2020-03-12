Российский турбизнес оказался на пороге кризиса из-за коронавируса

Сразу несколько государств фактически закрыли границы: США — для европейцев, страны Азии вообще приостановили выдачу туристических виз, а Индия даже аннулировала ранее выданные визы, в том числе электронные. Ростуризм рекомендует россиянам обращаться к операторам за заменой путевки или возвратом денег. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Никиты Гмызы.

Пожелания для одной большой израильской свадьбы теперь звучат только по видео. Подружки невесты из России точно не приедут. Из-за карантина невозвратные билеты в Тель-Авив у них просто сгорели.

«Мне сказали, что возврата не может быть. Единственная сумма, которую по билету мне решили компенсировать, это 2700 или обмен билета», — рассказывает подруга невесты Ангелина Тараскова.

Перенос вылета — не вариант, ведь помогать невесте с примеркой платья девушки собирались уже сегодня. Времени пересидеть двухнедельный карантин у них тоже нет. Как и места для самоизоляции. По израильским правилам гостиница не походит — только свое жилье или квартира родственников.

«Если же у тебя такого места нет, то всех туристов, иностранных граждан, просто отправляют обратно сразу же по прилету», — объясняет подруга невесты Алиса Жегалик.

Ограничения на въезд действуют до 26 марта. Что будет с миллионами паломников, которые решили приехать в Израиль на Пасху — в этом году она выпадает на 19 апреля — большой вопрос для тех, кто мечтает увидеть схождение Благодатного огня. Для российской туриндустрии, которая еще не оправилась от отмены поездок в Китай и Италию, потеря популярного Израиля стала еще одним серьезным ударом, а с завтрашнего дня ограничения по перелетам коснутся Германии, Франции и Испании.

«Туроператоры несут каждый месяц 100 миллионов долларов потерь только по Италии. Мы поэтому и обращаемся к государству с тем, чтобы оказали поддержку туриндустрии, турбизнесу. Если такая поддержка не будет оказана, это будет эффект снежного кома. И мы просто потеряем большое количество туроператоров», — комментирует ситуацию первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Сумма растет с каждой закрытой на карантин страной. И этот кризис в турбизнесе, возможно, надолго. А чем оборачивается банкротство туроператоров, все хорошо помнят — тысячи брошенных в отелях и аэропортах других стран российских туристов, которых потом вывозят за счет бюджета страны. Ассоциация туроператоров предупреждает — к концу лета из-за коронавируса в России могут обанкротиться до 30 мелких и средних туркомпаний. Сейчас же сложившаяся ситуация ударит и по финансовому положению самих туристов.

Если тур был куплен пакетом, то его и легче вернуть, просто обратившись в турфирму. А вот тем, кто все оплачивал по отдельности, сложнее. Придется обращаться в отель, который бронировали, в авиакомпанию, чьи билеты уже купили, на сайт, где их приобрели.

И если авиабилеты в Китай, Южную Корею и Иран уже возвращают, то с другими направлениями сложнее — не все хотят терять прибыль. Свои убытки от коронавируса турбизнес России уже оценил приблизительно в два миллиарда рублей. И, судя по всему, это только начало. Эксперты предрекают — после снятия всех карантинов сам по себе туристический бизнес в мире уже не будет прежним.

«Обмен туристами теперь уже после кризиса, после вируса будет строиться, скорее всего, на очень прагматичных схемах. Если вы хотите покупать наши товары, если вы принимаете наших туристов, а мы принимаем ваших — тогда хорошо, тогда сделка, мы работаем», — прогнозирует руководитель политэкономических исследований Василий Колташов.

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