«Натуральное чудо»: мама певицы Пелагеи о присвоении дочери звания заслуженной артистки РФ

Звания заслуженной артистки России удостоилась певица Пелагея. Об этом говорится в сообщении на странице звезды в Instagram вместе со скриншотом указа президента РФ от 11 марта.

«Спасибо Алевтине Киселевой, поклоннице из Томска, за то, что написала петицию. Спасибо всем, кто подписал ее впоследствии. Спасибо министерству культуры за то, что обратили на это внимание!» — говорится в посте.

Instagram @pelageya_insta

В интервью 5-tv.ru мама певицы Светлана Ханова подтвердила факт признания и назвала произошедшее чудом.

«Это инициировано поклонниками, для нас это неожиданно. Мы ничего не делали, чтобы это произошло. Поле (Полина — имя Пелагеи при рождении — Прим.ред.) это невероятно приятно. Это чудо, натуральное чудо. Как и многое в этой жизни», — сказала Ханова.

Поздравления артистке до сих пор поступают от поклонников в соцсетях.

«У нас в России две певицы — Пелагея и Гагарина»;

«Поздравляем, вы достойны этого звания!»

«Лучшая наша! Это действительно заслуженно», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруг Пелагеи перестал скрывать отношения с новой подругой.